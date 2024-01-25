25.01.2024 14:00 «Сообразим на троих»: «Феномен Надеждина», «мост анжанерной конструкции» и аттракцион неслыханной щедрости
«Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души»
26.01.2024 08:45 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск авторской программы известного псковского писателя и журналиста Александра Донецкого «Изборские истории».
Главные темы выпуска:
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«Почти полмиллиона посетителей». В Изборске озвучили итоговые цифры минувшего года;
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«Проказы матушки-зимы». В новом зале продолжает работу выставка «Русская зима»;
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Гений окрестностей. В музее-заповеднике представили каталог работ замечательного изборского художника Павла Мельникова.
Источник: ПЛН-FM
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