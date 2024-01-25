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«Изборские истории»: Почти полмиллиона посетителей за год и «Изборск в зеркале русской души»

26.01.2024 08:45 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск авторской программы известного псковского писателя и журналиста Александра Донецкого «Изборские истории».

Главные темы выпуска:

  • «Почти полмиллиона посетителей». В Изборске озвучили итоговые цифры минувшего года;

  • «Проказы матушки-зимы». В новом зале продолжает работу выставка «Русская зима»;

  • Гений окрестностей. В музее-заповеднике представили каталог работ замечательного изборского художника Павла Мельникова.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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