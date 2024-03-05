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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о лучшем в мире научном центре

06.03.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Недавно в одном из СМИ прошло сообщение о том, что в при одном крупном предприятии откроется лучший в мире научный центр. Этому событию и посвящена новая песня «поэта и правдоруба».

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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