«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о русском мире

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Этим летом состоится фестиваль «Русское лето». «Поэт и правдоруб» полагает, что времена года могут иметь национальность, - этому и посвящена его новая песня.

Источник: ПЛН-FM