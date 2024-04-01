29.03.2024 12:50 «Изборские истории»: Картины и судьбы, весна в Изборске и «Боговы полотенца королевства Сетомаа»
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о русском мире
02.04.2024 08:10 «ПЛН-FM»
Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Этим летом состоится фестиваль «Русское лето». «Поэт и правдоруб» полагает, что времена года могут иметь национальность, - этому и посвящена его новая песня.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати