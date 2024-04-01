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«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о русском мире

02.04.2024 08:10 «ПЛН-FM»

Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) и Псковская Лента Новостей представляют вашему вниманию музыкальный блог Николая Рассадина. Этим летом состоится фестиваль «Русское лето». «Поэт и правдоруб» полагает, что времена года могут иметь национальность, - этому и посвящена его новая песня.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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