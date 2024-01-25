www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
18 января 25 января 24 января 28 декабря 15 января 19 января 10 января Телефон прямого эфира 26 января 18 января 12 января 22 января 23 января 25 января 19 января 18 января

«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах, политике и лице княгини Ольги

26.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним театральные итоги 2023 года, грядущие премьеры и в целом планы Псковского драмтеатра на этот год. Также Дмитрий Месхиев рассказал, что его привело вчера на сессию регионального парламента и чем ему не понравилось лицо княгини Ольги.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты