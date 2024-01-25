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«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах, политике и лице княгини Ольги
26.01.2024 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.
Ведущий Максим Костиков обсудил с ним театральные итоги 2023 года, грядущие премьеры и в целом планы Псковского драмтеатра на этот год. Также Дмитрий Месхиев рассказал, что его привело вчера на сессию регионального парламента и чем ему не понравилось лицо княгини Ольги.
Источник: ПЛН-FM
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