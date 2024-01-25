«Подстрочник»: Дмитрий Месхиев о театральных премьерах, политике и лице княгини Ольги

Гость студии - кинорежиссер, художественный руководитель - директор Псковского академического театра драмы им. А.С. Пушкина Дмитрий Месхиев.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним театральные итоги 2023 года, грядущие премьеры и в целом планы Псковского драмтеатра на этот год. Также Дмитрий Месхиев рассказал, что его привело вчера на сессию регионального парламента и чем ему не понравилось лицо княгини Ольги.

Источник: ПЛН-FM