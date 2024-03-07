«Подстрочник»: Директор Псковской филармонии Марина Николаева о 50-м Фестивале русской музыки

Гостья студии - директор Псковской областной филармонии Марина Николаева.

Ведущая Дина Дабришюте поговорила с ней о предстоящем 50-м Фестивале русской музыки, посвященном композиторам Модесту Мусоргскому и Николаю Римскому-Корсакову, о проекте «Детская филармония», о летних музыкальных фестивалях, которые пройдут в Пскове, и на другие актуальные темы, связанные с деятельностью филармонии.

Источник: ПЛН-FM