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«Прессинг»: Журналистика фактов VS Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы

08.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как шаблонные тезисы находят отражение в публикациях политрелокантов, что по пути происходит с фактами и чем пытаются накормить свою аудиторию эмигрантские СМИ, занимающиеся пропагандой с противоположным знаком.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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