«Прессинг»: Журналистика фактов VS Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы

Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как шаблонные тезисы находят отражение в публикациях политрелокантов, что по пути происходит с фактами и чем пытаются накормить свою аудиторию эмигрантские СМИ, занимающиеся пропагандой с противоположным знаком.

Источник: ПЛН-FM