«Прессинг»: Журналистика фактов VS Журналистика мнений, медиабатюшки, взгляд из трубы

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08.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко говорят о том, как шаблонные тезисы находят отражение в публикациях политрелокантов, что по пути происходит с фактами и чем пытаются накормить свою аудиторию эмигрантские СМИ, занимающиеся пропагандой с противоположным знаком.
Источник: ПЛН-FM
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