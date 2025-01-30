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31.01.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
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К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
Привлекаю внимание к проблеме в соцсетях.
Обращаюсь в СМИ.
Оформляю жалобу на Госуслугах.
Встречаюсь с депутатом своего округа.
Прошу помощи у администрации муниципалитета.
Обращаюсь к губернатору.
Пишу жалобу в прокуратуру.
Сразу пишу главе СКР.
Пишу напрямую президенту.
Жду, пока проблема решится сама собой.
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«Семейные ценности»: Как справиться с детской ревностью?
«На пятой передаче»: Доработать напильником
«Прессинг»: Ложная скромность СМИ, стоп-слова и темы-табу, почва для спекуляций
«Три мудреца»: Несменяемость власти — зло или благо?
«Беседка»: Итоги работы псковского омбудсмена Дмитрия Шахова и вызовы 2025 года
К кому вы обращаетесь за помощью в решении своих проблем?
Привлекаю внимание к проблеме в соцсетях.
Обращаюсь в СМИ.
Оформляю жалобу на Госуслугах.
Встречаюсь с депутатом своего округа.
Прошу помощи у администрации муниципалитета.
Обращаюсь к губернатору.
Пишу жалобу в прокуратуру.
Сразу пишу главе СКР.
Пишу напрямую президенту.
Жду, пока проблема решится сама собой.
смотреть результаты
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