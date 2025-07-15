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«Коммунальный ликбез»: Как бороться с неплательщиками?

16.07.2025 08:35 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез». На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассуждает о том, как бороться с неплательщиками и дебиторской задолженностью.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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