«Коммунальный ликбез»: Как бороться с неплательщиками?

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез». На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов рассуждает о том, как бороться с неплательщиками и дебиторской задолженностью.

Источник: ПЛН-FM