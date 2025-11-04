03.11.2025 18:20 «Дневной дозор»: Что для России полезнее - децентрализация власти или усиление централизации?
03.11.2025 14:00 «Постскриптум»: 10 лет трагедии над Синаем, новое расписание в Москву и Третья Мировая на пороге?
31.10.2025 18:45 «Изборские истории»: Место силы-2025, исконно русский дизайн и портрет монаха Серафима
«Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО
05.11.2025 18:43 «ПЛН-FM»
Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о законодательных новациях в сфере обращения с ТКО. Кроме того, они обсудят, кто должен убирать порубочные остатки с листвой и кто отвечает за содержание контейнерных площадок.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати