«Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО

Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о законодательных новациях в сфере обращения с ТКО. Кроме того, они обсудят, кто должен убирать порубочные остатки с листвой и кто отвечает за содержание контейнерных площадок.

Источник: ПЛН-FM