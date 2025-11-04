www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Коммунальный ликбез»: Законодательные новации в сфере обращения с ТКО

05.11.2025 18:43 «ПЛН-FM»

Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о законодательных новациях в сфере обращения с ТКО. Кроме того, они обсудят, кто должен убирать порубочные остатки с листвой и кто отвечает за содержание контейнерных площадок.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



