«Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области

На этот раз ведущий Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о состоянии контейнерных площадок в Псковской области. Отдельное внимание будет уделено фактам перенакопления мусора и складирования на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО.

Источник: ПЛН-FM