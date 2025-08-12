www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области

13.08.2025 08:45 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущий Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о состоянии контейнерных площадок в Псковской области. Отдельное внимание будет уделено фактам перенакопления мусора и складирования на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО.

 

 

 

