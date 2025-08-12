12.08.2025 14:00 «Кузница»: Детский отдых как особый вид городской инфраструктуры и часть туризма – это реально?
11.08.2025 18:31 Рейтингомер: повышение в УМВД, нацпроект в «деле Ильиной» и Порхов под угрозой исчезновения
11.08.2025 18:20 «Дневной дозор»: Достаточно ли в Пскове памятников, скульптур и малых архитектурных форм?
«Коммунальный ликбез»: О состоянии контейнерных площадок в Псковской области
13.08.2025 08:45 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущий Константин Калиниченко поговорит с генеральным директором ООО «Экогрупп» Денисом Кузнецовым о состоянии контейнерных площадок в Псковской области. Отдельное внимание будет уделено фактам перенакопления мусора и складирования на контейнерных площадках отходов, не относящихся к ТКО.
Источник: ПЛН-FM
