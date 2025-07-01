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«Особое мнение»: Депутат ГД Алексей Чепа о событиях в мире, внутренней политике и выборах-2026

02.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Особое мнение». Гость студии - депутат Государственной Думы, замруководителя фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Алексей Чепа.

Ведущий — политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко — обсудил с гостем студии, зачем он приехал в Псков, что думает о перспективах разрешения российско-украинского конфликта, как оценивает шансы «Справедливой России» и других партий на парламентских выборах-2026.

 

Источник: ПЛН-FM



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