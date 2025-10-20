www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

«Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем

21.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о приоритетах российской внешней политики в современных реалиях. Куда должна ориентироваться Россия — на Запад или на Восток?

 

 

