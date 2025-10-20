09:00 «Люди труда»: Участница конкурса «Мастер года» Александра Степанова о преимуществах рабочих профессий
«Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем
21.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.
Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о приоритетах российской внешней политики в современных реалиях. Куда должна ориентироваться Россия — на Запад или на Восток?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати