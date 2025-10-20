«Особое мнение» Валерия Гарбузова: Россия между США и Китаем

Гость студии - член-корреспондент Российской академии наук, доктор исторических наук Валерий Гарбузов.

Ведущий Максим Костиков поговорит с ним о приоритетах российской внешней политики в современных реалиях. Куда должна ориентироваться Россия — на Запад или на Восток?

Источник: ПЛН-FM