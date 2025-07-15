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«Особое мнение»: Евгений Михайлов об ухудшении качества жизни и вызовах для власти
16.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «Особое мнение». Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.
Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудил с гостем студии ухудшение качества жизни и вызовы для власти.
Источник: ПЛН-FM
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