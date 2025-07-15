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«Особое мнение»: Евгений Михайлов об ухудшении качества жизни и вызовах для власти

16.07.2025 14:00 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «Особое мнение». Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов. 

Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудил с гостем студии ухудшение качества жизни и вызовы для власти. 

 

Источник: ПЛН-FM



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