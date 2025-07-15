«Особое мнение»: Евгений Михайлов об ухудшении качества жизни и вызовах для власти

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) - новый выпуск программы «Особое мнение». Гость студии - экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов.

Ведущий - политический обозреватель, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко - обсудил с гостем студии ухудшение качества жизни и вызовы для власти.

Источник: ПЛН-FM