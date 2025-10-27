14:00 «Собственной персоной»: Юрий Сорокин о состоянии экономики, повышении НДС и депутатской деятельности
27.10.2025 14:00 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?
27.10.2025 12:35 «Гайд-парк»: Александр Козловский о работе над бюджетом и задачах псковских единороссов
28.10.2025 14:00 «ПЛН-FM»
От текущего года для российской экономики никто ничего позитивного не ждал. А как получается на деле - хуже некуда или жить можно?
Каким текущий год является для легкой промышленности? Как заводу «Псков-Полимер» удается не только держаться на плаву, но и развиваться? Насколько грядущее повышение НДС может ударить по малому и среднему бизнесу? Санкции – это проблема или окно возможностей для отечественного бизнеса?
На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.
Источник: ПЛН-FM
