«Собственной персоной»: Юрий Сорокин о состоянии экономики, повышении НДС и депутатской деятельности

От текущего года для российской экономики никто ничего позитивного не ждал. А как получается на деле - хуже некуда или жить можно?

Каким текущий год является для легкой промышленности? Как заводу «Псков-Полимер» удается не только держаться на плаву, но и развиваться? Насколько грядущее повышение НДС может ударить по малому и среднему бизнесу? Санкции – это проблема или окно возможностей для отечественного бизнеса?

На эти и другие вопросы ответит заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» (бренд Nordman) Юрий Сорокин.

