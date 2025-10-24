14:00 «Постскриптум»: Мэры - вице-губернаторы, 440 часов для Шлосберга* и есть ли жизнь без европейских унитазов?
24.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Нужно ли дать право региональным властям устанавливать дату смены резины?
23.10.2025 18:20 «Дневной дозор»: Допустимо ли употребление публичными политиками обсценной лексики?
23.10.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Вертикализация муниципальной власти и во что превратился Псковский медиафорум?
«Гвозди» от 27 октября
27.10.2025 18:10 «ПЛН-FM»
Источник: ПЛН-FM
