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«Беседка»: Премьера «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра
05.03.2024 12:35 «ПЛН-FM»
8, 9 и 10 марта на сцене Псковского драмтеатра пройдут премьерные показы спектакля «Влюбленные» по пьесе Карло Гольдони.
Подробнее о постановке ведущая Анастасия Сливинская поговорила с исполнителями главных ролей: артистами Псковского драмтеатра Алексеем Уховым и Дарьей Чураевой, которая также является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».
Источник: ПЛН-FM
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