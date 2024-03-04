«Беседка»: Премьера «Влюбленных» на сцене Псковского драмтеатра

8, 9 и 10 марта на сцене Псковского драмтеатра пройдут премьерные показы спектакля «Влюбленные» по пьесе Карло Гольдони.

Подробнее о постановке ведущая Анастасия Сливинская поговорила с исполнителями главных ролей: артистами Псковского драмтеатра Алексеем Уховым и Дарьей Чураевой, которая также является лауреатом Национальной театральной премии «Золотая маска».

Источник: ПЛН-FM