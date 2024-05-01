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Новый проект «Банкротство и точка» стартовал на волнах «ПЛН FM»
02.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Новый проект «Банкротство и точка» стартовал на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 2 мая.
Банкротство — тема острая, актуальная и заслуживает особого внимания в рамках отдельного проекта, поскольку сегодня финансово несостоятельным в силу разных причин может стать любой человек.
Эксперты-практики, арбитражные управляющие Ульяна Михайлова и Дмитрий Римша в рамках новой программы будут раскрывать радиослушателя разные аспекты банкротства, делиться личным опытом, рассматривать частные случаи, рассказывать об актуальных правовых и экономических кейсах в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах.
В первом выпуске проекта соведущие рассказали, что такое банкротство, в чем его «плюсы» и «минусы».
Источник: ПЛН-FM
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