«Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае

Гость студии — председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о программе празднования Международного дня солидарности трудящихся в Пскове, о том, как псковские профсоюзы готовились к этой дате, а также обсудил с гостем вопросы актуальной профсоюзной повестки.

Источник: ПЛН-FM