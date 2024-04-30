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«Собственной персоной»: Лидер псковских профсоюзов Игорь Иванов о Первомае

01.05.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Гость студии — председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о программе празднования Международного дня солидарности трудящихся в Пскове, о том, как псковские профсоюзы готовились к этой дате, а также обсудил с гостем вопросы актуальной профсоюзной повестки.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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