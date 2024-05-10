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«Беседка»: Боги, звезды и мы. Премьера спектакля «Амфитрион» в Пскове
13.05.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Уже 14 мая в Псковском драмтеатре состоится премьера спектакля «Амфитрион», созданного по пьесе Жан-Батиста Мольера. В основе произведения лежит античный мифологический сюжет о зачатии Геракла.
Подробнее о работе над постановкой в студии «ПЛН FM» рассказали режиссер спектакля, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, художественный руководитель Татарского театра кукол «Экият» Ильгиз Зайниев и художник спектакля, главный художник Рязанского театра драмы Геннадий Скоморохов. Ведущая - Анастасия Сливинская.
Источник: ПЛН-FM
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