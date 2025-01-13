«Кузница»: Умерла ли журналистика?

Накануне в России отпраздновали День печати. Это профессиональный праздник всех работников средств массовой информации. В нашем стремительно меняющемся мире без информации сложно себе представить жизнь человека. Скорости ее подачи благодаря новым технологиям возрастают. Всё подвергается опубличиванию.

Достоверность, проверка факта, точность – с этим немало проблем. Фейки – символ времени. Подчас осознанные информационные вбросы, передергивания фактов и откровенная ложь, благодаря скорости и охвату распространения через интернет, легко заменяет людям правду. Как с этим бороться? Кому верить в условиях информационных войн, пропаганды и контрпропаганды? Кто он – профессиональный журналист: независимый правдоруб? А признает ли власть сегодня искателей правды? Где взять профессиональные кадры? И как выжить классическим СМИ: газетам, радио, телевидению? И какую роль играет журналистика в формировании общественного мнения и контроле за властью? Эти непростые темы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с директором ГТРК «Псков», депутатом Псковской городской Думы, заслуженным работником СМИ Псковской области Натальей Юрченко.

Источник: ПЛН-FM