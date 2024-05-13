«Беседка»: Комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев о развитии поискового движения

Гость студии - комиссар поискового отряда «Застава» Михаил Корнеев.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним о развитии поискового движения в Псковской области.

Источник: ПЛН-FM