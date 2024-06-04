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«Беседка»: Марина Егорова о туристическом потенциале Псковской области

05.06.2024 18:30 «ПЛН-FM»

В рамках цикла программ, посвященных вопросам повышения туристической привлекательности Псковской области и развития внутреннего туризма ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с руководителем комитета по туризму Псковской области Мариной Егоровой. Сегодня туризм является одним из стратегических направлений региональной экономики, в данном ключе на разных уровнях отмечаются значительные перспективы развития сферы. Марина Егорова рассказала, какие возможности есть у Псковской области в этой связи.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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