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«Беседка»: Марина Егорова о туристическом потенциале Псковской области
05.06.2024 18:30 «ПЛН-FM»
В рамках цикла программ, посвященных вопросам повышения туристической привлекательности Псковской области и развития внутреннего туризма ведущая Любовь Кузнецова побеседовала с руководителем комитета по туризму Псковской области Мариной Егоровой. Сегодня туризм является одним из стратегических направлений региональной экономики, в данном ключе на разных уровнях отмечаются значительные перспективы развития сферы. Марина Егорова рассказала, какие возможности есть у Псковской области в этой связи.
Источник: ПЛН-FM
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