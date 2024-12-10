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«Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене
11.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»
В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Кто такой Тимур Кулов? За какие заслуги его именем называли фестиваль? Какие постановки увидят зрители в рамках фестиваля «Кулов-фест» в Псковском академическом театры драмы? О чем режиссер будет рассказывать на творческих встречах с публикой после спектаклей? Об этом и многом другом ведущий программы Артем Татаренко спросил режиссера-постановщика Тимура Кулова.
Источник: ПЛН-FM
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