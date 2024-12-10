«Беседка»: «Кулов-фест» на псковской сцене

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Кто такой Тимур Кулов? За какие заслуги его именем называли фестиваль? Какие постановки увидят зрители в рамках фестиваля «Кулов-фест» в Псковском академическом театры драмы? О чем режиссер будет рассказывать на творческих встречах с публикой после спектаклей? Об этом и многом другом ведущий программы Артем Татаренко спросил режиссера-постановщика Тимура Кулова.

Источник: ПЛН-FM