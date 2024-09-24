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«Дом Советов»: Игорь Дитрих о социальной политике и старте нового парламентского года

25.09.2024 14:00 «ПЛН-FM»

Заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель комитета по труду и социальной политике, депутат по округу №11 Игорь Дитрих стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 25 сентября. Разговор был посвящен началу нового парламентского сезона.

Накануне состоялась очередная сессия Псковского областного Собрания – первая в новом парламентском сезоне. Почему важен запрет на усыновление российских детей для граждан стран, где разрешена смена пола? Как повлияет на систему образования в области поддержка педагогов, ученики которых достигли успехов – стали победителями олимпиад или сдали ЕГЭ на 100 баллов? Насколько продуктивным было лето в муниципальных образованиях округа №11?

Источник: ПЛН-FM



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