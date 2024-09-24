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«Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек

25.09.2024 12:25 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости организаторов бесплатных еженедельных дружеских стартов на 5 километров «5 верст» Майю Судницыну и Илью Самойлова. Сегодня они попытались объединить два очень важных понятия в жизни общества – экологию и спорт.

Какое место в жизни спортсменов занимает экология? Как появилось движение «5 верст» и почему это не совсем про бег? 

 

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM



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