«Экосреда»: Спортивный человек – экологичный человек

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Экосреда». Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости организаторов бесплатных еженедельных дружеских стартов на 5 километров «5 верст» Майю Судницыну и Илью Самойлова. Сегодня они попытались объединить два очень важных понятия в жизни общества – экологию и спорт.

Какое место в жизни спортсменов занимает экология? Как появилось движение «5 верст» и почему это не совсем про бег?

Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».

Источник: ПЛН-FM