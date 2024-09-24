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«Эхо города»: Первая после каникул сессия Псковской городской Думы
25.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»
В эфире радио ПЛН FM программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах. Депутаты Псковской городской думы завершили межсессионный период – состоялась первая после так называемых депутатских каникул 26-я в этом созыве сессия нового нормотворческого сезона.
Источник: ПЛН-FM
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