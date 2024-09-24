www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
10 сентября 12 сентября 20 сентября 9 сентября 2 августа 16 сентября Телефон прямого эфира 19 сентября 5 сентября 17 сентября 9 сентября 20 сентября 20 сентября 10 сентября 17 сентября 20 сентября

«Эхо города»: Первая после каникул сессия Псковской городской Думы

25.09.2024 12:50 «ПЛН-FM»

В эфире радио ПЛН FM программа «Эхо города», у микрофона Любовь Кузнецова. Коротко и емко расскажу вам о важных для Пскова и горожан темах. Депутаты Псковской городской думы завершили межсессионный период – состоялась первая после так называемых депутатских каникул 26-я в этом созыве сессия нового нормотворческого сезона.

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?











  смотреть результаты



Соседний регион подвергся атакам беспилотников, испытываете ли вы чувство тревоги в связи с налетами дронов?











  смотреть результаты