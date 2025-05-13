14:00 «Дом Советов»: Александр Братчиков о региональном бюджете и итогах апрельской сессии областного Собрания
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«Дом Советов»: Александр Братчиков о региональном бюджете и итогах апрельской сессии областного Собрания
14.05.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.
Ведущий Олег Добрынин обсудил с ним основные итоги апрельской сессии регионального парламента и актуальные вопросы бюджетной повестки региона.
Источник: ПЛН-FM
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