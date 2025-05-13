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«В фокусе»: Как «Деловая Россия» отстаивает интересы бизнес-сообщества?
14.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - председатель совета директоров ПАО АВАР, руководитель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Мельников.
Ведущий Константин Калиниченко обсудит с Дмитрием Мельниковым основные тезисы недавнего ХХ съезда «Деловой России» и ключевые итоги деятельности реготделения организации.
Источник: ПЛН-FM
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