«Кузница»: Ларьки - пережиток 90-х или часть современного Пскова?

Наш сегодняшний эксперт – заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов.

При слове «ларек» люди среднего и старшего возраста мысленно переносятся в не очень благополучные 90-е. Тогда в этих самых ларьках покупалось и продавалось практически всё. Вид они имели, за редким исключением, «партизанский». На сегодняшний день, чаще всего, сменив внешний облик, - часть из того числа ларьков, что было ранее в Пскове, сохранилось. Но в последнее время власти заметно продвинулись в вопросе приведения этой сферы в соответствие. И надо сказать, что горожане поддерживают эту тенденцию. Так, согласно опросу ПЛН, 60% опрошенных категорически за избавление города от ларьков, 20% думают, что убрать следует только те ларьки, которые имеют неприглядный вид, а 16% - за то, чтобы ларьки остались: не у всех есть средства на аренду ТЦ + ларек – это единственная возможность ночью купить еду в микрорайоне. Что ждет городские ларьки в дальнейшем? Сколько их останется? Какова судьба «Магеллана»? Эту тему мы сегодня обсудим в программе «Кузница».

Источник: ПЛН-FM