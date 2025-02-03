«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы этого выпуска.

10 лет строгача. Чем объясняется жесткий приговор бывшему вице-мэру Пскова Александру Грацкому, и что вообще происходит на фронтах борьбы с коррупцией?

Навстречу урнам. Дюжина муниципальных кампаний этого года и левый референдум, как старт подготовки к парламентским выборам-2026.

«Перемен!». В Пскове выступил «двойник Виктора Цоя». Как 35 лет назад песни «Кино» были созвучны общественным настроениям и запросу на изменения, так и сейчас они не потеряли свою актуальность.

Источник: ПЛН-FM