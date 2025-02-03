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«Гонки по вертикали»: приговор Грацкому, референдум «Да-да-да-да» и Цой жив
04.02.2025 18:30 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы этого выпуска.
- 10 лет строгача. Чем объясняется жесткий приговор бывшему вице-мэру Пскова Александру Грацкому, и что вообще происходит на фронтах борьбы с коррупцией?
- Навстречу урнам. Дюжина муниципальных кампаний этого года и левый референдум, как старт подготовки к парламентским выборам-2026.
- «Перемен!». В Пскове выступил «двойник Виктора Цоя». Как 35 лет назад песни «Кино» были созвучны общественным настроениям и запросу на изменения, так и сейчас они не потеряли свою актуальность.
Источник: ПЛН-FM
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