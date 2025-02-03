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«Кузница»: Модернизация образования - строительство, ремонты, оснащение

04.02.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодня мы поговорим про образование.

С точки зрения улучшения инфраструктуры. Деньги на эти цели государство выделяет, и не малые. Так, в прошлом году – 600 млн, а в текущем – почти миллиард. Это и строительство, и капитальный ремонт, и дооснащение. Однако, нельзя сказать, что все проходит гладко: в минувшем году к 1 сентября оказались не готовыми 3 школы из 6 заявленных. Были проблемы и в позапрошлом году. Власти заявляют, что виной всему подрядчики. Так ли это? Как обстоят дела со строительством школ? В Пскове стройка школ на Юности и на Киселева уже начинает напоминать знаменитый сериал «Санта-Барбара» с полным ощущением, что он не завершится никогда. Что происходит на этих и других объектах? Что значит «более грамотный подбор подрядчиков» при наличии 44-го федерального закона «О закупках»? Об этом Любовь Кузнецова поговорит с председателем комитета по образованию Псковской области Андреем Ермаковым.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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