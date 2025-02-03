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«Эхономика»: Николай Загоруй о «Квартале Мейера»
04.02.2025 13:00 «ПЛН-FM»
Гость студии - генеральный директор «Северо-Западной инвестиционной компании» Николай Загоруй.
Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним о предстоящем открытии нового гостиничного комплекса, который строится на улице Леона Поземского, на месте бывшей канатной фабрики Мейера. Проект реализуется в непростых условиях, и уже в этом году горожане и туристы получат объект принципиально нового для Пскова формата — «Квартал Мейера». Вся информация из первых уст — в течение ближайшего часа.
Источник: ПЛН-FM
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