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«ГорДозор»: Есть ли управа на управляйки?

04.03.2024 12:50 «ПЛН-FM»

Прокуратура проверит все управляющие компании в Пскове после массовых нарушений. Эта новость, пожалуй, была самой обсуждаемой на прошлой неделе. Какие нарушения были выявлены? Нужно ли жителям многоквартирных домов быть более требовательными к своим управляющим компаниям? В этих и других вопросах разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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