«ГорДозор»: Есть ли управа на управляйки?

Прокуратура проверит все управляющие компании в Пскове после массовых нарушений. Эта новость, пожалуй, была самой обсуждаемой на прошлой неделе. Какие нарушения были выявлены? Нужно ли жителям многоквартирных домов быть более требовательными к своим управляющим компаниям? В этих и других вопросах разбирались ведущие программы «ГорДозор» Николай Мельков и Александр Елисеев.

Источник: ПЛН-FM