«ГорДозор»: «Да будет свет!» - сказал монтёр...

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

Некоторые здания на центральных улицах города Пскова получили архитектурную подсветку. При это некоторые улицы столицы региона вынуждены жить без освещения. Насколько необходимо освещение городу? Сколько это стоит? Почему фонари на улицах так долго не горят?

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM