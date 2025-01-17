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«ГорДозор»: Пешеход всегда прав, почти

20.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Псковская область является одной из наиболее автомобилизированных регионов на Северо-Западе, но ведь помимо водителей в дорожном движении участвуют еще и пешеходы, которыми становятся в том числе и водители, покидая салон родной машины.

В Пскове, не говоря уже об области в целом, оборудование пешеходных переходов оставляет желать лучшего. Подавляющее количество переходов оборудованы не по ГОСТу, неправильно подсвечены и пешеходы на них предоставлены на волю случая. Почему так происходит? Куда смотрит ГАИ, принимая подобные решения? Зачем Пскову бессчетное количество светофоров? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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