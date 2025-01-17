«ГорДозор»: Пешеход всегда прав, почти

Псковская область является одной из наиболее автомобилизированных регионов на Северо-Западе, но ведь помимо водителей в дорожном движении участвуют еще и пешеходы, которыми становятся в том числе и водители, покидая салон родной машины.

В Пскове, не говоря уже об области в целом, оборудование пешеходных переходов оставляет желать лучшего. Подавляющее количество переходов оборудованы не по ГОСТу, неправильно подсвечены и пешеходы на них предоставлены на волю случая. Почему так происходит? Куда смотрит ГАИ, принимая подобные решения? Зачем Пскову бессчетное количество светофоров? Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи «ГорДозор» Андрей Николаев и Николай Мельков.

Источник: ПЛН-FM