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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Исторический контекст появления Довмонта в Пскове
20.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».
Ведущий Олег Добрынин и его соведущий - специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин сегодня обсудили исторический контекст появления Довмонта в Пскове и почему этнический литовец стал одним из самых почитаемых князей Пскова.
Источник: ПЛН-FM
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