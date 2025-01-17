«Летопись воинской славы Псковской земли»: Исторический контекст появления Довмонта в Пскове

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли».

Ведущий Олег Добрынин и его соведущий - специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин сегодня обсудили исторический контекст появления Довмонта в Пскове и почему этнический литовец стал одним из самых почитаемых князей Пскова.

Источник: ПЛН-FM