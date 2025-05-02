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«ГорДозор»: Майские праздники и шашлыки

05.05.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Наступили майские праздники. Большое количество выходных побуждает псковичей проводить время вне дома. Кто-то предпочитает соревноваться в кулинарном искусстве, готовя шашлыки, кто-то проводит время на городских мероприятиях. Чем можно заняться в Пскове? Какой лучший рецепт шашлыка? Как организовать движение на культурно-массовых мероприятиях? Стоит ли перенимать опыт других стран?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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