«Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race

Сегодня ведущий программы «Железные люди» Георгий Пономарев выступил в качестве гостя и поделился своими впечатлениями от участия в гонке Spartan Race, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: ПЛН-FM