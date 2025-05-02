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«Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race

05.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня ведущий программы «Железные люди» Георгий Пономарев выступил в качестве гостя и поделился своими впечатлениями от участия в гонке Spartan Race, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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