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«Железные люди»: Георгий Пономарев о победе в гонке Spartan Race
05.05.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Сегодня ведущий программы «Железные люди» Георгий Пономарев выступил в качестве гостя и поделился своими впечатлениями от участия в гонке Spartan Race, которая прошла в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: ПЛН-FM
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