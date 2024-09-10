«Гвозди» от 11 сентября

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Источник:
ПЛН-FM
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Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
Конечно, стараюсь прививаться каждый год.
Раньше не прививался, но в этом году планирую.
Пока не принял решение.
Буду прививаться от COVID-19, а не от гриппа.
Нет, я не хочу участвовать в «тайных экспериментах фармацевтических компаний».
Плохо переношу вакцинацию, поэтому не прививаюсь.
Не планирую, я против прививок.
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Медики советуют в сентябре прививаться от гриппа. Планируете ли вы делать прививку?
Конечно, стараюсь прививаться каждый год.
Раньше не прививался, но в этом году планирую.
Пока не принял решение.
Буду прививаться от COVID-19, а не от гриппа.
Нет, я не хочу участвовать в «тайных экспериментах фармацевтических компаний».
Плохо переношу вакцинацию, поэтому не прививаюсь.
Не планирую, я против прививок.
смотреть результаты
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