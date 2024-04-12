«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть I

Сегодня ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин начали разговор о Ледовом побоище и обсудили исторический контекст сражения, силы и планы сторон.

Источник: ПЛН-FM