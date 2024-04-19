«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» является продолжением начатого неделю назад разговора о Ледовом побоище.

В прошлый раз ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон. Сегодня они поговорили о том, каковы были численность и потери сторон по ливонским и русским источникам, сколько воинов насчитывало построение «свинья» и кто тонул в Чудском озере.

Источник: ПЛН-FM