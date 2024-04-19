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«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II
22.04.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» является продолжением начатого неделю назад разговора о Ледовом побоище.
В прошлый раз ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон. Сегодня они поговорили о том, каковы были численность и потери сторон по ливонским и русским источникам, сколько воинов насчитывало построение «свинья» и кто тонул в Чудском озере.
Источник: ПЛН-FM
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