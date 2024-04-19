www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
20 марта 4 апреля 8 апреля 19 апреля 9 апреля 22 апреля Телефон прямого эфира 9 апреля 28 марта 1 марта 5 апреля 28 февраля 28 февраля 20 марта 1 марта 28 февраля

«Летопись воинской славы Псковской земли»: Ледовое побоище. Часть II

22.04.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Новый выпуск программы «Летопись воинской славы Псковской земли» является продолжением начатого неделю назад разговора о Ледовом побоище.

В прошлый раз ведущий Олег Добрынин и его соведущий, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела Сергей Салмин обсудили исторический контекст сражения, события в Пскове 1240 года, силы и планы сторон. Сегодня они поговорили о том, каковы были численность и потери сторон по ливонским и русским источникам, сколько воинов насчитывало построение «свинья» и кто тонул в Чудском озере.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Где будете отдыхать на майских праздниках?













  смотреть результаты



Где будете отдыхать на майских праздниках?













  смотреть результаты