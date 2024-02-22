22.02.2024 14:00 «Сообразим на троих»: 7 лет программе – что изменилось за эти годы и не пора ли нам «разбежаться»?1
22.02.2024 12:35 «Беседка»: Владимир Воробьев о патриотическом воспитании и депутатской деятельности
21.02.2024 18:20 «Дневной дозор»: Как смерть Навального* повлияет на внутреннюю и внешнюю политику нашей страны?
«Эхо города»: День защитника Отечества
23.02.2024 12:55 «ПЛН-FM»
Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятим Дню защитника Отечества.
Источник: ПЛН-FM
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