www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
16 февраля 26 января 19 февраля 2 февраля 22 февраля 22 февраля 20 февраля 20 февраля 22 февраля Телефон прямого эфира 22 февраля 15 февраля 19 февраля 20 февраля 2 февраля 2 февраля

«Эхо города»: День защитника Отечества

23.02.2024 12:55 «ПЛН-FM»

Коротко и емко расскажем вам о важных для Пскова и горожан темах. Сегодняшний выпуск нашей программы мы посвятим Дню защитника Отечества.

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты



Какими критериями вы руководствуетесь при выборе места для загородного отдыха?












  смотреть результаты