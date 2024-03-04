«Кузница»: Весна для псковских дорог

Сегодня у нас сезонная тема. В целом от наступившей весны эмоции положительные, но немного огорчают отдельные моменты. Например, дороги. Ежегодно после схода снега на отдельных участках ни пройти, ни проехать.

Как псковские дороги пережили зиму? Помогла ли новая техника с расчисткой снега в районах? Когда дорожники планируют приступить к противоаварийному ямочному ремонту, а когда – к капитальному? Каков общий объем ремонтов в нашей области предстоит сделать за лето? Эти и многие другие вопросы ведущая Любовь Кузнецова обсудила с врио председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславом Стармолотовым и другими экспертами.

Источник: ПЛН-FM