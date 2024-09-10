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«Экосреда»: Всероссийских экологических форумах со смыслом
11.09.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Ведущий Сергей Елизаров пригласил в гости учителя Островской гимназии, наставника юннатов движения Первых, члена команды проекта «Экомышление» Светлану Ибрагимову. Недавно они приняли участие в главном экологическом форуме страны - «Экосистема. Заповедный край» - и рассказали радиослушателям, что на нем было и зачем вообще участвовать в таких мероприятиях.
Программа выходит при поддержке завода «Титан-Полимер».
Источник: ПЛН-FM
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