«Пастырь»: Таинство елеосвящения

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о таинстве елеосвящения, которое совершается в храмах в дни Великого поста.

Источник: ПЛН-FM