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«Пастырь»: Таинство елеосвящения
04.04.2025 08:45 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) программу «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о таинстве елеосвящения, которое совершается в храмах в дни Великого поста.
Источник: ПЛН-FM
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