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Резонер: Семьеведение в школе и «сотка за залет»
03.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Среди сонма наших традиционных ценностей, есть, как минимум, одна, от которой хотелось бы избавиться и забыть ее, как страшный сон. За какое бы дело не взялись, мы неизбежно впадаем в крайность. Золотая середина – это не про нас. Возьмем, например, демографическую проблему...
Источник: ПЛН-FM
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