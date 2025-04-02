Резонер: Семьеведение в школе и «сотка за залет»

Среди сонма наших традиционных ценностей, есть, как минимум, одна, от которой хотелось бы избавиться и забыть ее, как страшный сон. За какое бы дело не взялись, мы неизбежно впадаем в крайность. Золотая середина – это не про нас. Возьмем, например, демографическую проблему...

Источник: ПЛН-FM