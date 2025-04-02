www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
7 марта 30 января 6 марта 24 марта Телефон прямого эфира 28 марта 1 апреля 31 марта 24 марта 1 апреля 28 марта 27 марта 28 февраля 1 апреля 28 февраля 1 апреля

Дневной дозор: Нужны ли месячники чистоты с привлечением широких масс?

03.04.2025 18:20 «ПЛН-FM»

1 апреля в Пскове стартовал месяц чистоты, и это не первоапрельская шутка. На протяжении многих лет в нашем городе такие мероприятия проводятся дважды в год — осенью и весной, и их суть сводится к широкому вовлечению горожан и организаций всех форм собственности в благоустройство и санитарную уборку городских территорий: дворов, прилегающих к предприятиям территорий, общественных пространств, не охваченных системной уборкой…

Из года в год в субботниках участвуют чиновники и депутаты, предприниматели и бюджетники, представители партий и общественных организаций. Да и многие инициативные псковичи не пренебрегают возможностью очистить двор от прошлогодней листвы и скопившегося мусора, покрасить лавочку или облагородить клумбу у подъезда. Вооружиться граблями и совместно приобразить Псков мы сможем и в этот раз. Процесс уже запущен — глава города Борис Елкин пригласил всех желающих на субботники и пообещал предоставить все необходимое: грабли, мешки и перчатки.

И вновь мы задаемся провокационным вопросом, а нужны ли такие месячники чистоты, чтобы вот так вот массово «мобилизовывать» на них народ, отрывая тех же чиновников и работающих людей от непосредственных обязанностей, чтобы они тратили свое время на низкоквалифицированный труд? Может, уборкой городских территорий должны заниматься профильные коммунальные службы и подрядчики? Об этом в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?










  смотреть результаты



Что необходимо делать со зданием недостроенной гостиницы на берегу Великой в Пскове?










  смотреть результаты