Дневной дозор: Нужны ли месячники чистоты с привлечением широких масс?

1 апреля в Пскове стартовал месяц чистоты, и это не первоапрельская шутка. На протяжении многих лет в нашем городе такие мероприятия проводятся дважды в год — осенью и весной, и их суть сводится к широкому вовлечению горожан и организаций всех форм собственности в благоустройство и санитарную уборку городских территорий: дворов, прилегающих к предприятиям территорий, общественных пространств, не охваченных системной уборкой…

Из года в год в субботниках участвуют чиновники и депутаты, предприниматели и бюджетники, представители партий и общественных организаций. Да и многие инициативные псковичи не пренебрегают возможностью очистить двор от прошлогодней листвы и скопившегося мусора, покрасить лавочку или облагородить клумбу у подъезда. Вооружиться граблями и совместно приобразить Псков мы сможем и в этот раз. Процесс уже запущен — глава города Борис Елкин пригласил всех желающих на субботники и пообещал предоставить все необходимое: грабли, мешки и перчатки.

И вновь мы задаемся провокационным вопросом, а нужны ли такие месячники чистоты, чтобы вот так вот массово «мобилизовывать» на них народ, отрывая тех же чиновников и работающих людей от непосредственных обязанностей, чтобы они тратили свое время на низкоквалифицированный труд? Может, уборкой городских территорий должны заниматься профильные коммунальные службы и подрядчики? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM