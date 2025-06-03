«Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез». На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов расскажет об изменениях в предельных тарифах, которые уже (с 1 июня) действуют для юридических лиц, а с 1 июля начнут действовать для физических лиц.

Источник: ПЛН-FM