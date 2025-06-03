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«Коммунальный ликбез»: Изменения в предельных тарифах на услуги регоператора ТКО

04.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез». На этот раз исполняющий обязанности генерального директора ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов расскажет об изменениях в предельных тарифах, которые уже (с 1 июня) действуют для юридических лиц, а с 1 июля начнут действовать для физических лиц.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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