«Зверье мое»: Немецкие овчарки — особенности содержания, дрессировка и хендлинг

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк приходила хендлер, дрессировщик и владелица псковского питомника немецких овчарок Согдиана Семенова. Вместе со своей подопечной Баффи она рассказала, какими должны быть условия содержания немецких овчарок, в каком уходе они нуждаются, кто чаще всего берёт таких собак, для чего нужна дрессировка, можно ли обучить питомца своими силами и от чего зависит конечный результат.

Источник: ПЛН-FM