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«Зверье мое»: Немецкие овчарки — особенности содержания, дрессировка и хендлинг

05.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк приходила хендлер, дрессировщик и владелица псковского питомника немецких овчарок Согдиана Семенова. Вместе со своей подопечной Баффи она рассказала, какими должны быть условия содержания немецких овчарок, в каком уходе они нуждаются, кто чаще всего берёт таких собак, для чего нужна дрессировка, можно ли обучить питомца своими силами и от чего зависит конечный результат.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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