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«Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства

05.06.2025 12:36 «ПЛН-FM»

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня Ульяна Михайлова расскажет об исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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