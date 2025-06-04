12:36 «Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства
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«Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства
05.06.2025 12:36 «ПЛН-FM»
Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня Ульяна Михайлова расскажет об исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства.
Источник: ПЛН-FM
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