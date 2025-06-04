«Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства

Это программа, в которой арбитражный управляющий Ульяна Михайлова раскрывает радиослушателям разные аспекты банкротства, делится личным опытом, рассматривает частные случаи, озвучивает актуальные правовые и экономические кейсы в банкротстве и в реабилитационных финансовых процедурах. Сегодня Ульяна Михайлова расскажет об исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства.

Источник: ПЛН-FM